疫情觸發壓力爆煲　婦女忽視身體警號　團體推網上對話支援服務

婦女倘若身體出現痛症、失眠或疑似婦科病等身體症狀，多番求醫仍未能找出病根，這些異常情況或是精神健康的警號。一名育有兩名年幼子女的雙職媽媽，在兒子呈分試在即等壓力下，長期失眠及喉嚨腫脹，原來焦慮引發。社工指婦女被想當然為家庭照顧者，壓力大、缺支援，前線接觸的個案逾半情緒受到疫情影響，觸發部份人壓力爆煲。專為女性而設的賽馬會思妍婦女精神健康計劃（下稱計劃），本月初推出網上對話支援服務「聊癒空間」，期望在疫情之下，接觸更多有身心健康危險的婦女，及早提供情緒支援。



賽馬會思妍婦女精神健康計劃是本港首個專為女性而設的精神健康計劃，去年9月開展第二期，新生會集中處理因精神健康而出現失眠、痛症及婦科病等身體異狀的高危婦女。（新生精神康復會提供圖片）

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雙職媽媽林小姐育有一對年幼子女，從事租務工作，收入不俗，工時較有彈性，但需要「跑數」。由於丈夫工時長，她肩負對子女的照顧及輔導學業責任，女傭協助料理家務。她自去年喉嚨持續感覺腫脹「頂住」，先後向私家耳鼻喉科、腸胃科及政府普通科求診，一直未能確定病因。其中普通科醫生提及其中一個起因或是焦慮，將她轉介社工跟進。當時社工最令她深刻的是教她如何呼吸，並未深入了解其感受。

兒子呈分試在即增壓力 母子衝突後求醫精神科

林小姐回想，自2017年經歷父親中風、她再度懷孕、裝修及女傭數度離職等難關，此外疫情曾令她擔心經濟環境變差。她一向高要求，計劃為子女儲備讀書基金，又希望將來可以換樓，壓力日積月累。去年9月，她終於壓力爆煲。當時兒子升中呈分試在即，學校開始催谷學業，她一放工便要輔導子女功課，兒子經常學習至晚上11時，自己則凌晨零時許才休息，「個腦都唔識休息所以瞓唔到」。有次她輔導子女功課時，「大嗰個唔聽話駁嘴，細嗰個又百厭倒瀉嘢」，令她情緒爆發，即時離開家中，「我覺得頂唔順」。外人羨慕她人工高、有丈夫疼錫及育有兩子女，家庭幸福，但她坦言「如果我唔講，冇人知我內裏承擔咁大壓力，表面風光」。

她與丈夫商量，決定求診精神科。精神科醫生與她面談後，確定她有焦慮問題，身體出現失眠及喉嚨不適警號。「𠵱家無辦法改變小朋友，唯有想辦法治療自己嘅情緒」。林小姐十分積極面對自己的焦慮問題，除了接受藥物治療，亦聽從社工意見，前往聽賽馬會思妍婦女精神健康計劃的講座，繼而向計劃社工求助。

與社工對話過程中，林小姐發現最需要的是聆聽與同理心，亦學習着重自己感受，「活在別人的世界，其實都好辛苦」，現在不與別人比較，着眼於短期目標，多陪伴小朋友。她寄語同路人「要正視自己嘅問題，唔好覺得睇精神科醫生好樣衰，一定要搵到根源係咩問題。」

網上對話支援服務「聊癒空間」助婦女學習紓壓方法

賽馬會思妍婦女精神健康計劃註冊社工陳曉琴表示，女性很多時候是家庭主要照顧者，根據前線工作經驗，超過一半婦女情緒受到疫情影響，例如每天關注確診數字，擔心無法購得防疫用品等，亦擔心自己或親人染疫後缺少支援，因而變得焦慮及緊張，觸發壓力爆煲。在網課及提早暑假的措施下，雙職媽媽要兼顧學校及老師的角色，令他們的個人空間更少，壓力更大。同時社交距離的措施，面對與家人朝夕相對，增加磨擦。社會大眾甚至女性自己認定，主婦或媽媽有責任照顧小朋友，相對獲得的支援較少，「女性作為家庭照顧者很多時候很寂寞，需要一力承擔照顧家庭責任」。

陳曉琴表示，林小姐初時看不到自己的優點，只是不停地催谷自己及小朋友。她尋求很多不同的醫療但無法治癒喉嚨及失眠問題，「點解食咗藥都唔得，有（其他婦女）個案照晒成身X-Ray（X光檢查）、磁力共振，都搵唔到原因」，原來與精神健康有關。

賽馬會思妍婦女精神健康計劃是本港首個專為女性而設的精神健康計劃，由香港大學精神醫學系主辦，新生精神康復會是協辦機構之一。新生精神康復會專業服務總經理（社區服務）饒欣怡表示，計劃目的是尋找有精神健康危機的婦女，及早提供協助。婦女不為意身體症狀，其實是精神健康的警號。計劃自去年9月開展第二期，新生會集中處理因為精神健康而出現失眠、痛症及婦科病等身體異狀的婦女。

去年9月至今年3月中，計劃透過問卷接觸到大約600名婦女，一半有輕性精神病症狀，4至5%有抑鬱情況，一半有焦慮症狀況，三分一出現痛症或失眠情況，需要進一步關注。計劃以小組形式協助輕症情緒問題及思覺敏感婦女，倘有需要個別輔導，會轉介至新生會或其他精神健康綜合社區中心跟進。

饒欣怡指出，計劃過往主要透過公眾教育講座，吸引有需要婦女參與，但在疫情之下為接觸到更多的婦女，自3月8日起，婦女除了可以使用計劃網上平台填寫問卷，提早辨色自己抑鬱症、焦慮症及壓力等方面的嚴重程度，並可透過網上對話支援服務「聊癒空間」留言尋求協助。此外，該計劃陸續會舉辦網上講座，協助婦女在疫情期間學習紓壓方法。

賽馬會思妍婦女精神健康計劃及網上對話支援服務「聊癒空間」網址：

https://chrislaitf.wixsite.com/hkujcwow



1. 「管理壓力新方法」講座

以接納及承諾治療(ACT)為視角，重新調整個人回應壓力的方法，並學習如何在困境中，接納及觀察自己的情緒。

日期: 2022年3月30日(星期三)

時間: 晚上7:30 – 8:30



2.「宅出身心靈」健康講座

疫情爆發，大家都減少外出和社交活動，但長時間在家難免感到納悶和孤獨。運動能增強免疫力、減輕壓力和焦慮。講座邀請註冊物理治療師，講解婦女常見痛症及情緒的關係，同時示範適合在家工作的運動。

日期: 2022年4月6日(星期三)

時間: 晚上7:15 – 8:45



線上網上精神及情緒健康評估及講座報名連結：

https://forms.office.com/r/hASFDsxv8k

