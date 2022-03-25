警黃大仙拘4男涉街頭賭博　冚佐敦荃灣賭檔拘24男女

黃大仙警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（25日）下午在彩虹邨一帶展開打擊非法街頭賭博行動，共拘捕4名介乎65至80歲男子，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」。人員並檢獲一副紙牌及小量現金。4人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。



另外警方今日亦進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，油尖警區特別職務隊人員突擊搜查佐敦廟街225號的一個住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕一名39歲姓謝本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反第599F章規例。另外2名本地男子、1名內地男子、4名非華裔男子及1名非華裔女子，年齡介乎26至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦涉嫌違反第599F章規例被發出定額罰款通知書。警方行動中檢獲4部釣魚機及約900元賭款。

而新界南總區反三合會行動組亦於下午，突擊搜查荃灣鱟地坊74號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕一名70歲姓薛本地男負責人，涉嫌「經營賭博場所」及違反第599F章規例。另外，11名本地男子及3名本地女子，年齡介乎48至70歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦涉嫌違反第599F章規例被發出定額罰款通知書。警方行動中檢獲3張電動麻雀枱、少量賭款及一批賭博工具。

所有被捕人士現正被扣留調查。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。