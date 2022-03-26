警沙田「犁庭掃穴」拘兩男 　搗派對房間票控11名客人

昨日（25日）凌晨約1時，沙田警區特別職務隊人員展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」的反罪惡行動，共拘捕兩人。探員在沙田碩門邨一帶進行打擊毒品行動，期間發現一輛私家車形迹可疑，遂上前截查。在該輛私家車內檢獲19包共約4.3克懷疑霹靂可卡因，總市值約6千元，並發現23歲姓曾男司機只持有私家車學習駕駛執照及沒有攜帶身分證明文件。

警員遂以涉嫌「販運危險藥物」、「駕駛時無有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者風險保險」、「外出時没有攜帶身份證明文件」拘捕該名男司機。人員經進一步調查後，於同日晚上約10時40分，在馬鞍山耀安邨拘捕另一名26歲姓楊本地男子，涉嫌「販運危險藥物」及「容許他人駕駛時沒有第三者風險保險」，兩人現正被扣留調查。



（警方圖片）

同日晚上約8時40分，沙田警區特別職務隊聯同沙田警區特遣隊在區内進行打擊違規派對房間行動，突擊搜查區內工商業大廈，並在沙田安耀街一商業大廈單位內，搗破一間懷疑違規經營的派對房間，一名26歲姓陳本地女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向她發出傳票；單位內另外7名本地男子及4名本地女子，年齡介乎22至33歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關規例及應盡量減少社交活動，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。