有片│啟德煙花匯演　鄰近大廈爆破　居民膽戰心驚　警拘3男

新年過後，煙花還在璀璨？警方昨日（25日）凌晨接報，指有人在啟德一屋苑外非法燃放煙花，持續約1分鐘。鑑於煙花燃放構成公眾安全及財產損失的危險，牛頭角分區特遣隊及秀茂坪警區反三合會行動組人員深入調查，發現2名男子在上址放煙花並駕駛一輛私家車離開。

警方昨晚其後分別在牛頭角及秀茂坪區內拘捕3名本地男子（27至36歲），3人報稱無業，均有黑社會背景包括14K及新義安。他們涉嫌干犯「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹以致對任何人造成損失或危險」罪，現正被扣留調查。警方表示，案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。



有網民於25日晚上載影片，從影片可見，有數名人士在數幢大廈中間的迴旋處空地放煙花，煙花在約3層樓高位置爆破，十分接近鄰近大廈單位窗戶，令人膽戰心驚。短短25秒的影片中可見已發放了10枚煙花，萬紫千紅。有網民怒斥:「夜媽媽boom boom聲嚇死人咩，以為俄羅斯打到黎（嚟）」，亦有網民形容「（好像）華仔（劉德華）首舊歌⋯⋯你震撼我的心靈」。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4(14)條，任何人肆意或疏忽地燃放煙花爆竹以致對任何人造成損害或危險，即屬違法，一經定罪可被判監禁三個月或罰款2000元。警方強調，隨意燃放煙花及爆竹是不負責任的行為，對他人及自身安全構成威脅，警方將會全力追查燃放煙花案件，呼籲市民切勿以身試法。