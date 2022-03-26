深水埗清晨上演街頭毆鬥　青年遭連環棍打至倒地　友人抬上車

深水埗街頭清晨發生打鬥事件，有青年遭數人持棍圍毆，事後受傷倒地，需由同行友人抬上車帶走。網上流傳事發片段，可見有約10名男子分別赤手空拳及手持棍狀物，追打4名男子，其間粗口橫飛，同一時間更有多人向一名黑衣青年施襲，接連揮棍而下，棍棍有力，傳出多下「呯、呯」聲響。事後雙方「大佬」講和，施襲一方才四散而去，惟該名青年被打至不支倒地，需由同行友人抬上車，其「大佬」致電他人講述事件，指對方「擸X晒嘢衝出嚟照毆。」



+ 4

事發於昨日（25日）清晨近6時，現場為大南街217號馬路，當時路中心停泊一輛私家車，有約10名男子包圍另外約4名男子，不斷以粗言辱罵對方，施襲一方手持棍狀物，捉住一名黑衣青年的上衣，阻止他逃走，高呼﹕「我就X晒你架啦！」、「扮嘢？」，並多次用棍擊打青年的上身及頭部，青年嘗試用雙手擋架，但仍被打中多下。當時已是清晨時分，有早起外出的街坊行經，皆目睹打鬥事件，亦有不少人被吵鬧聲噪醒。

雙方糾纏一輪過後終於講和，施襲一方的「大佬」亦著眾人「散開」，最終施襲者四散而去。該名被打的青年疑受傷，不支跌坐在車旁，有人其間激動致電通知他人遇襲一事，直指對方「「擸X晒嘢衝出嚟照毆」。後來遠處傳來警車的響號聲，有人指「差佬嚟啦」、「上車先、上車先」，受傷青年才由友人從後扶起及抬上車。

警方於昨日清晨約6時接獲市民報案，指自己行經上址時，發現一間酒吧內有約10人赤手空拳打架，警方到場後未有發現。案件列作「有人打架」處理。