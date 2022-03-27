警新界南反車輛超速　發1247張告票　兩男涉嫌偷車被捕

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員過去一星期（3月20至26日）在荃灣、葵青、沙田及大嶼山區進行反超速及反非法改裝車輛行動。行動中，人員共發出1247張超速及其他交通罪行定額罰款告票及傳票。



警員亦發現51輛私家車、一輛電單車及一輛輕型貨車懷疑非法改裝或不適宜於道路上行駛，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。此外，人員亦向30輛私家車車主發出欠妥車輛報告，稍後會向涉案車主發出傳票。

另外，兩名分別29歲及30歲男子涉嫌「偷車」及「無牌駕駛」被捕，一名30歲男子涉嫌「酒後駕駛」被捕，一名36男子涉嫌「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。4名年齡介乎38至58歲的男子及兩名分別30歲及49歲女子因欠交交通罰款被通緝而被捕，案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛及超速駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除了被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。