O記連日冚無牌酒吧、賭檔、毒窟　拘277人

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員一連四日（3月23至26日）在全港各區進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動。行動中，警方共動員2610人次，搗破兩間懷疑無牌酒吧、19間懷疑非法賭檔及1個毒窟。



警方共拘捕169名本地男子、94名本地女子、9名內地男子、3名內地女子及2名非華裔男子，年齡介乎13至82歲，分別涉嫌「無牌賣酒」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」及違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」。另外，共201名男子及123名女子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）或違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章 ），人員遂向他們發出共324張定額罰款通知書。

行動中，人員共檢獲27部釣魚機、一批賭博工具和籌碼、毒品、酒精飲品及相關營運器材等。警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續採取情報主導的策略，進行各種打擊行動。

警方亦呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病規例》，以協助控制疫情。警方在疫情期間，會繼續加強巡查及果斷執法，以打擊非法活動及減低病毒在社區傳播的風險。