青龍頭住宅單位變毒品倉庫　警檢$3000萬海洛英冰毒拘一男

警方發現近期有販毒集團以私人住宅單位作為毒品倉庫，逃避警員追查，並於昨日（29日）採取行動，於青龍頭拘捕一名34歲男子，在其身上及單位檢獲共值超過3,000萬元的海洛英及冰毒，男子稍後將被控兩項販賣危險藥物罪，明日提堂。



毒品調查科（行動）高級督察廖秉科交代案情。（警方直播截圖）

警方毒品調查科（行動）高級督察廖秉科表示，毒品調查科人員根據情報分析及調查，發現有販毒集團利用私人住宅單位作為毒品倉庫及分銷中心，遂於昨日早上在荃灣青山公路青龍頭段一私人屋苑進行反毒品行動。探員在大廈外截查一名形跡可疑的34歲本地男子，並在其攜同的行李箱內檢獲32磚、共重12公斤的海洛英。

其後警方將男子帶返其租住的單位調查，再檢獲34磚、重約12.75公斤海洛英，及6包以茶葉包裝的冰毒，男子涉嫌販毒被捕。行動中人員共檢獲24.7公斤海洛英及6公斤冰毒，市值超過3,000萬元，亦檢獲包括膠袋及手套等包裝工具。

警方相信被捕男子於集團內負責將毒品運予其他人士，他正被扣留調查，稍後將被暫控兩項販賣危險藥物罪，明日於西九龍裁判法院提堂。廖秉科指不排除更多人被捕，並相信行動已阻止一批毒品流入市面。廖秉科又稱發現販毒集團近期有別於過往常見以工廈及偏僻村屋作毒品倉庫，改用私人屋苑單位企圖避開警方追查；呼籲業主在出租單位前，盡量查詢清楚租戶背景，例如職業、收入證明等，以避免單位被用作非法用途。廖秉科又重申販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終身監禁及罰款500萬，呼籲市民切勿以身試法。