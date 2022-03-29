鑽石山站中年漢偷拍14歲女童　涉窺淫罪被捕

撰文：凌逸德
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今日下午2時許，一名男子在港鐵鑽石山站疑用手機偷拍一名14歲女童。警員到場經初步調查，以涉嫌窺淫罪拘捕34歲姓楊男子，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

偷拍
未經同意下拍攝裙底罪