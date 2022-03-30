警方掃蕩無牌酒吧及賭博場所　油尖旺區拘20人

警方表示，繼上周一連四日（3月23至26日）在全港各區進行「犁庭掃穴」（LEVINGTON）反罪惡行動並拘捕超過277人後，昨日（3月29日）繼續進行打擊三合會犯罪活動。西九龍總區反三合會行動組人員昨晚在油尖旺區，分別搗破一間無牌酒吧及一個懷疑非法賭博場所，共拘捕7名本地男子、2名外籍男子、9名本地女子和2名外籍女子，年齡介乎32至60歲。所有被捕人士正被扣查。此外，人員向違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）及（第599F章）的被捕人士發出共18張定額罰款通知書。行動中，人員檢獲5部遊戲機及價值約3萬元的啤酒和烈酒等證物。警方續指，行動在未來數日會仍然繼續。



警方起獲部份酒精飲品。(警方圖片)