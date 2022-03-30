假冒衞生署｜訛稱涉非法運輸疫苗　26歲男墮電話騙案失$1460萬

一名男子誤墮假冒衞生署電話騙案，損失共約$1460萬港幣。今（30日）早8時半，西營盤高街98號一棟大廈，一名26歲男子報案，稱較早前接到一個電話，對方聲稱香港衞生署來電，指他非法運輸疫苗，電話後來轉接到聲稱內地執法機關，事主應要求將$700萬人民幣及$600萬港幣，分134次轉帳至不同戶口。事主其後發現自己受騙報警求助，案件列作詐騙，警方正進行調查。



西營盤高號98號一名男子報稱接獲假冒衞生署及內地公安來電，損失千萬元。

（反詐騙協調中心圖片）

疫情持續逾兩年，電話騙案集團亦藉此騙財。警方反詐騙協調中心本月初發布消息，指最近有受害人收到「+86」字頭的陌生來電，騙徒以普通話自稱香港衞生防護中心職員，並說出受害人的身份證件號碼。該騙徒指控受害人從內地偷運一批疫苗到香港，觸犯了內地法例。 電話被轉駁至另一名自稱內地公安的騙徒。過程中，騙徒透過WhatsApp向受害人展示公安證件，並且發出超連結172.80.90.163/login，指示受害人登入連結，輸入網上銀行帳戶號碼及密碼。受害人聽從指示，其後發現銀行帳戶所有的資金旋即被轉走。

（反詐騙協調中心圖片）

早前亦有市民報稱收到來電顯示為「+852 2125 2125」或「+800 2125 2125」的電話，冒充衞生署疫苗接種計劃查詢電話（2125 2125）。該偽冒衞生署職員利用預錄語音來電，訛稱市民於較早前接種疫苗時登記的個人資料記錄有誤，因此未能接種第三針。電話隨後轉駁至另一名假冒內地執法人員的騙徒，意圖騙取其個人資料。反詐騙協調中心表示，衞生署如需要聯絡市民，一般會提供相關資料以核實雙方的身分，但不會要求市民提供任何敏感的個人資料，如銀行帳戶資料及密碼。

此外，疫情以來，不少市民接獲偽冒衞生署電郵或短訊，要求市民填寫個人資料。本月亦有市民收到冒認「來港馳援香港衞生防護中心人員」、操普通話的電話騙案，騙徒能說出其全名及身份證號碼，欲向她套取其他個人資料及住址。

騙徒部分假冒衞生署詐騙手法：

1. 訛受害人偷運疫苗，觸犯內地法例，轉駁至「內地公安」，要求受害人登入連結並輸入網上銀行帳戶號碼及密碼，其後轉走資金。

2. 「+852」或「+800」字頭電話，冒充衞生署疫苗接種計劃查詢電話（2125 2125），訛稱市民接種疫苗資料記綠有誤，未能打第三針，意圖騙取個人資料。

3. 偽冒衞生署電郵或短訊，要求市民填寫個人資料

4. 操普通話騙徒冒認「來港馳援香港衞生防護中心人員」，能說出事主全名及身份證號碼，意圖套取其他個人資料及住址。

