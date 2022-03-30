理大校園2個月前發現爆竹　警方今日入校查問學生會房間持匙人

香港理工大學2個月前有清潔工在校園一處垃圾房，發現一個紙箱藏有一些炮仗，警方接報經調查後，懷疑該紙箱是由兩間學生會的儲物室運到上址。油麻地特遣隊人員今日（30）進入校園搜證，並與兩間儲物室的鎖匙持有人會面，初步未有任何發現，收隊離場。



消息稱， 今年1月31日理工大學有清潔工在校園一垃圾房，發現一個大約1尺乘1呎的紙盒，內藏一些炮仗，於是通知報保安報警。據悉，現場是邵逸夫樓。警方接報展開調查，包括翻查學校閉路電視片段等，相信該紙箱是由兩間學生會的儲物室運到上址垃圾房丟掉，遂再通知校方，安排與兩間儲物室的鎖匙持有人進行會面。

至今日上午及下午，油麻地特遣隊人員進入校園搜證，其間搜查相關儲物室，並與該兩名作為鎖匙持有人的學生進行會面。消息稱，會面的鎖匙持有人表示儲物室用作儲存表演用的道具及其他雜物，過年前進行清理的時候，將不同雜物掉到垃圾站，並沒有留意裏面存放什麼東西。

警方初步未有任何發現，相信今次事件與社會運動無關，人員最後收隊離開，案件列作「 思疑爆炸品發現」， 現階段警方沒有進一步行動。《香港01》向理大查詢事件詳情，校方僅回覆指事件已交由警方跟進，理大不便評論。