油麻地廟街火警　情侶爬窗跳樓逃生受傷　起火單位夫婦燒傷獲救

今早（1日）油麻地廟街成安大廈一住宅單位起火釀4人傷，傷者分別為情侶及夫婦關係。據悉，受傷的2男2女均是大廈住客，其中42歲姓鍾女子及35歲姓陳男子為情侶，火警時兩人疑爬出窗外逃生，他們由6樓墮地受傷，倒臥後巷1樓簷篷的鍾女陷昏迷，她由消防救出送院，之後恢復知覺，其男友則清醒送院。

火警中，另一對夫婦於起火單位逃生，34歲姓羅丈夫及其43歲姓盧妻子均燒傷背部，他們清醒送院治理。至早上9時許，警方重案組探員到場。消防指，起火單位疑為劏房，分為5個分間單位，火警原因仍在調查中。而肇事單位付之一炬，大廈外牆嚴重熏黑，單位窗戶燒至變形，有冷氣機飛墮地面。



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事發在今日（1日）早上7時35分，油麻地廟街99號一個住宅單位發生火警，單位冒出大量濃煙。有住客被困大廈樓層，消防派員撲救，並救出2男2女傷者，之後將火救熄。火警中約37人自行疏散，起火原因仍在調查，警方重案組探員到場調查。至中午，墮樓情侶包括42歲姓鍾女子情況嚴重、35歲姓陳男子情況危殆。至於該對夫婦為，34歲姓羅男子情況嚴重，43歲姓盧女子則危殆。

起火單位疑為劏房單位 情侶及夫婦受傷

高級消防隊長胡震豪指，今早7時35分消防接獲報案指，油麻地廟街99至101號成安大廈6樓一個單位發生火警，消防於4分鐘後抵達現場。人員發現上址為一個4米乘4米的分間單位。行動中，消防出動8輛消防車及4輛救護車，以及60名消防及救護員，動用1條喉及2隊煙冒隊撲救，火警於約15分鐘後救熄。

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行動中，有37人自行疏散至安全地方，另有4人受傷包括2男2女。當中1男1女傷者於肇事單位逃生，他們有燒傷的情況，另外1男1女經窗口逃生時墮下至1樓平台。理救護主任王錦輝指，於現場發現2男2女傷者。一名35歲女傷者右手及右腳骨折、35歲男傷者背部擦傷，另外兩名男女傷者則背部燒傷，4名傷者清醒送院。

樓梯較窄及擺有雜物 肇事大廈無消防設備

據悉，兩名墮樓傷者為起火單位同層住戶。胡震豪表示，火警原因仍在調查，起火單位分為5個分間單位，肇事大廈樓梯比較窄及小量雜物。另外有兩名傷者由高處墮下至平台，消防需要分配資源作出救火及救人行動。肇事大廈於1965年落成，據消防所知上址落成時無消防設備，人員會就有關單位及大廈會作出跟進。