警方瓦解東九龍販毒集團拘三男子　檢130萬毒品

東九龍一個犯罪集團利用未成年人士販毒，警方前日（30日）拘捕一名男子及兩名少年男子涉嫌「販毒」「串謀販毒」及「製毒」，檢獲130萬元毒品，相信已成功瓦解一個活躍區內製罪集團。



東九龍總區刑事部偵破一宗涉及「販運危險藥物」、「 串謀販運危險藥物」及「製造危險藥物」的案件。警方在日前情過報搜集，鎖定了一個犯罪集團 ，相信該集團由三合會操縱，並活躍於東九龍區內，不法之徒會利用未成年人士販運及製造毒品。

警方在前日（30日）晚上採取行動，於觀塘道一個工廠大廈內徹查兩名分別15及16歲男孩，並在他們身上及工廠大廈內一個單位內搜查到2.2公斤懷疑氯胺酮（K仔）、小量可卡因及懷疑毒品包裝工具。

其後，警方在油塘一個私人住宅內拘捕一名27歲男子，相信是集團主腦。經調查後，警方將男子帶到區內一個工廠大廈單位搜查，一共檢獲22公斤懷疑可製造搖頭丸的原材料、3部可用於製作危險藥物的機器、小量懷疑氯胺酮（K仔）、680粒懷疑俗稱「五仔」的「硝甲西泮」及一些包裝工具。警方指，行動中一共檢獲價值約130萬元的危險藥物，並相信成功瓦解一個毒品犯罪集團。三名被捕人士現正被扣留調查。

警方強調，利用若任何人為未成年人獲取或向未成年人供應或販運危險藥物，警方會引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款5,000,000港元及 終身監禁 。