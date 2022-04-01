無良集團以「幼幼」吸客　雛妓賣初夜$2萬實收百元　警拘5人

再有無良集團誘騙未成年少女從事賣淫工作，過程中更壓榨薪酬，有少女賣出初夜僅獲100元回報。西九龍總區重案組揭發集團使用交友App或在遊樂場結識少女，搏取信任，「令受害女童覺得好過自己家人」，繼而誘使其賣淫。集團透過Tg頻道「波波陪你」吸客，以「幼幼」、「初下海」、「任意調教」等，甚至更露骨的字眼作招徠。探員昨日成功瓦解該集團，拘捕女主腦及3名助手，並發現4名介乎15至17歲的少女，其中一名15歲少女被主腦以2萬元向一名半山區地產經紀賣出初夜，但少女實收僅100元，警方其後亦將該名嫖客拘捕。



集團開設Tg頻道吸客，用字露骨。（警方網上記者會截圖）

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，西九龍總區重案組進行一個代號為「銳劍」的情報主導行動，行動針對操控未成年少女的賣淫活動，過去數日成功瓦解一個賣淫集團，昨日（31日）拘捕4名骨幹成員，包括一名37歲女主腦，涉嫌「操控未成年少女賣淫」、「管有兒童色情物品」；3名助手分別是兩名19歲及29歲男子，以及一名18歲女子 。他們均有黑社會背景。另外，警方亦拘捕一名43歲嫖客，涉嫌「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及「製作兒童色情物品」。警方亦發現4名被操控賣淫的少女，年齡介乎15至17歲。

集團主腦及2名助手仍被扣查調查，警方稍後會落案起訴，明早會上庭應訊，18歲被捕女成員獲准保釋，而被捕嫖客已被暫控一項「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及一項「製作兒童色情物品」，今早已到九龍城裁判法院提堂。警方調查行動仍然繼續，並會追查曾與未成年少女發生性行為的嫖客，故不排除有更多人被捕。

每宗交易數千元 少女僅收數百元

警方調查發現，集團運作超過一年，分工明細。女主腦年多前透過通訊軟件Telegram創立一個頻道，名為「波波陪你」，帖文以「幼幼」、「學生妹」、「初下海」、「任意調教」等字眼，及少女性感照片吸引嫖客，但不會標示價錢。當有嫖客表現有興趣時，女主腦會與其商洽價格，每一次性交易收費不一，約為6,000至7,000元，但少女實際只收到數百元。集團年多來操控至少10多名少女，每日最多會有數宗生意，故利潤甚豐，而骨幹成員本身無業，靠操控少女賣淫維生。

至於助手則負責招攬少女及接送少女到不同酒店接待嫖客。他們的招攬手法包括在網上交友平台，據悉有交友App「heymandi」，又或者少女會流連的地方，例如遊樂場、球場等，與她們建立朋友關係，噓寒問暖，並以金錢及名貴禮物搏取信任及贏取好感，之後再用藉口提供賺錢機會，利誘她們賣淫，但最終少女只會獲取微薄回報。集團亦以名貴房車接送少女到不同地方及酒店接客，甚至提供住宿地方以窩藏離家出走的少女。

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半山區地產經紀為熟客 買少女初夜被捕

其中一名被警方發現的15歲少女，其家人於2月初向警方報失，之後一直被助手以朋友的身分，安排匿藏在酒店房間，照顧其起居飲食，「令受害女童覺得好過自己家人」，最終被誘作賣淫。消息指，主腦以2萬元向一名半山區地產經紀賣出少女貞操，並將少女送到對方住所進行交易，但最終只向少女支付100元的報酬，事後少女向警方披露事件，警方遂登門拘捕該名嫖客，據悉，該嫖客為集團熟客，有多次交易紀錄。

行動中，警方檢獲逾1.5萬元現金、名貴手袋、首飾、波鞋、香水等，並在其中一名助手的手機中檢獲數千段相信是兒童色情影片及照片，主要用作推銷。有關的名貴物品由集團成員送贈予少女，「令佢覺得對方真係關心佢，真係對佢好」，但警方後續調查發現，大部分的名貴物品為冒牌貨，但少女不懂得分辨。

西九龍總區重案組總督察李嘉蕙則表示，警方十分關注與青少年有關罪行，並留意到由今年一月起，西九龍有多宗同類型案件，共涉及 12 名未成年少女被不法份子操控從事賣淫活動。而當中大部份少女透過網上交友程式認識不法份子。由於疫情關係，警方了解到兒童及青少年比以往更加依賴網上識新朋友，但只靠網上溝通，根本不能夠了解朋友真正背景，很容易跌入不同陷阱。

警方希望藉此機會提醒家長要多留意子女去向及上網習慣，不時提醒他們上網時要份外小心，多與他們溝通，了解他們的生活習慣。如果發現子女突然有名貴物品，應了解他們是否墮網絡陷阱。如有懷疑，應報警求助。另外小童及青少年上網時不要接受網友禮物或金錢利誘，遇到有色情或性意味對話，千萬不要回應，亦不要在鏡頭前裸露，或者傳送裸照或短片予他人。如果有疑惑，要與父母、老師或信任的成年人商量。警方指會繼續打擊型誘使或者操控未成年少女賣淫非法活動。

警方重申，「操控他人非法性交或賣淫」為嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。而「製作或者管有兒童色情物品」可以分別被判最高8年及5年監禁。至於「與13歲同16歲以下的女童性交」，可以分別被判最高終身及5年監禁。