疑偽造付款截圖網購12萬批發生果　警荃灣拘兩父女騙徒

警方於上周六至昨日（3月23日至31日），警方接獲4位事主報案，指有人在經社交媒體向其訂購大批總值約12萬元的批發生果後，收不到相關貨款，其後一眾事主再發現付款截圖為虛假偽造，故懷疑受騙。經調查後，警方今日（4月1日）循線於荃灣一工廈展開行動，以涉嫌「欺騙手段取得財產」罪拘捕一對父女。



於上周六至昨日，警方先後接獲4名事主報案，指早前有疑犯經社交媒體向事主訂購大批不同的批發生果，疑犯聲稱以「轉數快」形式付款並將虛假的付款截圖傳送給事主。惟事主相信貨款已收妥，並將貨物交付給疑犯安排的運貨司機。事主其後發現戶口並無收到貨款，隨即報案。案中涉及的貨物金額總值約12萬港元。案件列以欺騙手段取得財產，交由油尖警區跟進。

油尖警區刑事調查隊人員經情報分析及深入調查後，今日（1日）在荃灣楊屋道永華工業大廈地下進行埋伏行動，當場拘捕一名44歲姓趙本地男子及檢獲一批生果，並於上址大廈其中一單位拘捕一名27歲姓趙本地女子，於單位檢獲相信與案有關的生果，而經初步調查後，被捕兩人屬父女關係，現正被扣留調查。

警員今日到荃灣楊屋道永華工業大廈拘捕一對父女。（警方圖片）

警方呼籲商販，切勿輕信於網上購物付款的人，如交易以轉數快或支票形式進行，需提高警覺及確定收妥貨款才發貨。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人以欺騙手段，不誠實地取得屬於另一人的財物，即屬違法。以欺騙手段取得財產是刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。市民切勿以身試法。

警方呼籲商販如遇有相似罪案，請盡快與本案案件主管油尖警區重案組第二隊聯絡，電話號碼3661 9239。