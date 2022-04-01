警荃灣九龍城搗破兩麻雀賭檔拘14人　發限聚令告票

警方今日（1日）分別於荃灣及九龍城搗破兩個麻雀賭檔，共拘捕14名男女，並向所有被捕人發出限聚告票，而所有被捕男女現正被扣留調查。



先於傍晚約６時，荃灣警區特別職務隊人員突擊搜查荃灣鱟地坊一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，並拘捕一名44歲姓白本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外1男6女，年齡介乎32至66歲，亦涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方於行動中檢獲2張麻雀枱、4副麻雀、少量賭款及賭博工具。

再於晚上約6時30分，九龍城警區特別職務隊亦突擊搜查打鼓嶺道47號一個唐樓單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，並分別拘捕一名56歲姓張女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。另外，5名男女，年齡介乎46至68歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書或提出檢控，警方行動中，共檢獲4副麻雀，2張電動麻雀枱及約1,600元賭款。