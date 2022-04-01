大圍美林邨2個月大女嬰昏迷　送院不治

撰文：魯嘉裕
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今日（1日）晚上8時許，警方接報大圍美林邨美桃樓一單位內，一名2個月大女嬰於床上昏迷不醒，面部朝下，父母報警求助。女嬰由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，惟其後證實不治。警方正調查事件。

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