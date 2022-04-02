警油麻地荃灣搗破非法賭檔　拘捕10人

警方分別於油麻地及荃灣展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，搗破兩個非法賭檔，合共拘捕10人，最老賭客為96歲。被捕人士同時涉嫌「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（禁止聚集）規例》（第599G章）」，人員遂向他們發出定額罰款通知書。



今日（2日）下午約1時，油尖警區特別職務隊人員，突擊搜查油麻地登打士街44號一商業大廈單位，搗破一個懷疑非法賭檔，並拘捕一名46歲姓黃本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」。另外2名本地男子、一名內地男子及一名本地女子，年齡介乎32至54歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，警方檢獲6部釣魚機及約2,000元賭款。

警方檢獲的證物。（警方圖片）

至傍晚6時許，葵青警區特別職務隊人員亦突擊搜查葵涌和宜合道一商場單位，搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕一名63歲姓李女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。另外2男2女，年齡介乎42至96歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。人員檢獲一張麻雀枱、一副麻雀及小量現金賭款。