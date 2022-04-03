青衣專線小巴自焚　司機位嚴重焚毀

撰文：曾海帆 陳永武
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今（3日）晨6時20分，一名小巴司機返回青衣長宏邨對開站頭取車開工，赫見其小巴冒煙起火，於是報警，消防到場將火救熄，車廂熏黑，司機位嚴重焚毀，初步相信起火原因無可疑，不排除電線短路引致。

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