女子行石芽山墮50米深山谷　由直升機送院

今（3日）午1時許，一名中年婦到馬鞍山石芽山郊遊，其間意外失足墮下50米深山谷，她重傷昏迷，同行友人大驚報警，救援人員趕抵救援，事主身體多處受傷，漸漸恢復清醒，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救。

