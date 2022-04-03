土瓜灣上水7日內兩宗斬人案　疑涉黑幫報復　警檢毒品武器拘19人

土瓜灣和上水於3月一個星期內先後發生傷人案，22日兩名男子在土瓜灣道被人持刀斬傷，至28日3名男子在上水祥龍圍邨亦遭多名刀手撲出狂斬；案件懷疑涉及黑幫糾紛。警方經調查後鎖定兩案的涉案人士身份，並於昨日及今日（4月2日及3日）共拘捕19名男子，檢獲毒品及牛肉刀等，其中3人已被落案起訴藏毒及阻差辦公等三項罪名，案件將於明日（4日）在觀塘裁判法院提堂。



警方新界北總區刑事部人員聯同大埔警區刑事部，根據線報及經深入調查後，鎖定兩宗案件的涉案人士身份，並於昨日清晨採取聯合行動，以涉嫌傷人、藏有攻擊性武器，藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途，及阻礙警務人員執行職務等罪名拘捕9名本地男子（介乎26至36歲），其中7人涉嫌與該兩宗案件有關。

行動中，人員亦在其中4名男子位於觀塘區的單位內，檢獲兩個疑用作吸食毒品的工具及約4.5克「霹靂可卡因」，市值約6,700元，並在當中兩名男子的私家車上檢獲一條藤條及一把膠尺。

行動中警方檢獲藤條及膠尺。(警方圖片)

此外，西九龍總區刑事部於昨日及今日清晨在全港多區拘捕10名本地男子 （介乎23至59歲），涉嫌串謀傷人及藏有攻擊性武器等。調查顯示，他們懷疑曾策劃報復襲擊。行動中，人員在其中兩名男子的私家車上，檢獲一把約25厘米長的牛肉刀。

案件分別由九龍城警區反三合會行動組、大埔警區反三合會行動組、新界北總區反三合會行動組及西九龍總區反三合會行動組繼續調查。所有被捕人現正被扣留調查，而其中3人已合共被暫控一項「阻礙公職人員執行職務」罪、一項「藏毒」罪及一項「藏有工具可作吸食毒品用途」罪，案件將於明日在觀塘裁判法院提堂。警方強調行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

上月22日土瓜灣2名男子被斬傷↓

首宗傷人案發生於上月22日，25歲姓張男子及另一名姓周男子在土瓜灣道被人持刀襲擊，分別頭、背及手部受傷，其後兩人自行駕車到伊利沙伯醫院求醫。早上8時許，警方接獲伊利沙伯醫院的職員報案，懷疑事件有可疑，到場調查後在醫院範圍的行車通道發現一輛私家車，車內有小量血跡。

未料一星期後，至上月28日上水祥龍圍邨凌晨亦發生斬人血案，3名姓方（22歲）、姓余（20歲）及姓孔（24歲）男子，將銀色私家車停泊於停車場對開閒談時，突有另外兩輛私家車駛出，其中一輛撞向銀色私家車車身、另一輛則擋在銀色私家車前。其後跳出多名大漢，手持刀、鐵鎚及木棍等武器，將銀色私家車包圍，並將車上的3名事主斬傷。一眾大漢得手後，登車逃去無蹤。

上月28日上水祥龍圍邨3人捱斬受傷↓

案發後反黑組探員在現場一帶調查搜證，相信3名傷者均有黑幫背景，分別是尖沙咀新義安及荃灣和勝和人馬，疑案件涉及黑幫糾紛。