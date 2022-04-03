O記全港反罪惡一星期拘275人　發394張違防疫規例告票

警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）聯同各區人員一連七日（3月28日至4月3日）在全港各區進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。截至4月2日晚上，警方於行動中共動員3,958人次，搗破3間懷疑無牌酒吧、13間懷疑非法賭檔及1個毒窟，並拘捕275人，同時發出394張違防疫規例告票。



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被捕人士包括180名本地男子、68名本地女子、9名內地男子、11名內地女子、4名非華裔男子、3名非華裔女子，年齡介乎13至96歲，分別涉嫌「無牌賣酒」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「製毒」、「販運危險藥物」、「無牌經營按摩院」、「經營賣淫場所」及違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」等罪行。

另外，共270名男子及124名女子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）、「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」或違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章 ），人員遂向他們發出共394張定額罰款通知書。

行動中，人員共檢獲35部釣魚機、麻雀枱等一批賭博工具和籌碼、大量毒品、大批酒精飲品及營運器材等。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病規例》，以協助控制疫情。警方在疫情期間，會繼續加強巡查及果斷執法，以打擊非法活動及減低病毒在社區傳播的風險。