訛稱睇鹹網太多要罰款　假警察網站釣魚攻擊騙信用卡資料

喜歡看鹹網的人士要小心喇！香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT），近日收到一宗涉及假冒香港警察網站的釣魚攻擊，進入網站後會見到網址同標誌都與真香港警察網站無異，內容指有關人士瀏覽得太多色情網站，要求其提供信用卡資料來繳交數千港元罰款，若不遵從就會刪除有關人士裝置內的所有檔案。



經分析後發現，該假網站是採用近期再興起的Browser in the Browser(BitB)嵌入式瀏覽器攻擊，所見到的網址列、工具列和索引標籤只是黑客利用JPG方式製作出來，當瀏覽器進入全屏幕模式時，真網址列會被隱藏，驟眼看外觀與平時上香港警察網站一樣。

這類釣魚網站有數個識別位，例如按下ESC就會退出全屏幕模式顯示真正的網址，假網址列上的網址是不可以修改的，用任何瀏覽器都只會顯示Chrome外觀，以及不可以在手機上瀏覽。

HKCERT已聯絡相關服務供應商移除相關網站，呼籲市民要提高警覺，並教授如何辨別真偽。

• 留意網站連結的串法，因假網站是不可以使用該機構的網址 （例如攻擊者只能利用 hkcert.co 去假冒 hkcert.com）

• 點擊任何連結前必須考慮連結的真偽同傳送者是不是可信

• 只是可信的設備下進行信用卡付款

• 確認是否付款到可信的機構

• 如有任何懷疑，最好致電該機構查詢