迪士尼綫架空電纜受損　逾10小時後大致完成搶修　將恢復服務

今晨（5日）迪士尼綫有架空電纜設備故障，來往迪士尼站至欣澳站服務暫停。早上11時27分，港鐵發言人指，由於受損的架空電纜設備需要更換，迪士尼綫受影響時間會較預期長。

至晚上7時許，港鐵表示迪士尼綫的架空電纜設備故障已完成臨時復修，迪士尼綫列車服務逐步回復。迪士尼綫列車駛經欣澳站和迪士尼站路段時需要慢駛，迪士尼綫來往欣澳站至迪士尼站的行車時間預計需要額外3分鐘。工程人員會在現場密切監察有關情況，並已安排在晚上非行車時間進行詳細跟進。



記者今早於現場所見，一列迪士尼綫的列車停泊在迪士尼站對開，有工程人員在車站月台及登上車頂搶修。鑒於疫情關係，香港迪士尼樂園暫時關閉至今年4月20日，現場未見有大量遊人到訪，亦不少訪客自行駕車到場。

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今（5日）晨8時28分，港鐵發言人指，由於欣澳和迪士尼站之間的電力供應受架空電纜設備故障影響，迪士尼綫服務受阻。迪士尼綫來往迪士尼站至欣澳站的列車服務暫停，港鐵現正提供免費接駁巴士來往欣澳站和迪士尼站。至早上10時半，港鐵發言人指，現時來往欣澳站和迪士尼站的免費接駁巴士，每10至12分鐘一班，乘客請考慮使用其他交通工具。