沙田源禾路單車婦疑失控自炒　頭傷昏迷送院

撰文：魯嘉裕
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今日（5日）下午5時許，57歲姓楊女子踩單車沿源禾路往沙田方向行駛，當駛至城門河第三海濱花園對開時，她懷疑失控跌倒地上頭部受傷。警員接報到場，將昏迷女傷者送往威爾斯親王醫院治理。

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