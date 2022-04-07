用八達通蠱惑招屢乘霸王的士兼竊錢　倉務員被捕

近日有人透過假借八達通轉帳支付車費為名，實際坐「霸王車」，更偷偷轉走司機數百元。警方於上月（3月14日）接獲一名的士司機報案，指有乘客以沒有現金為由，希望以八達通錢包轉帳來支付車費，但最後不單收不到車費，更被對方從八達卡內轉走金錢，司機雙重捐失，警方發現近日至少有2宗類似案件，調查後拘捕一名25歲的男倉務員，他涉嫌以欺騙手段取得財產罪被扣查。



有的士司機在上月（3月14日）向警方求助，指有乘客以沒有現金為由，希望以八達通錢包轉帳來支付車費，當該乘客到達目的地之後，聲稱已從其八達通錢包轉帳數十元的車資至的士司機的八達通卡，並叫的士司機用八達通卡支付車費，司機不虞有詐用自己的八達通卡支付。惟在該乘客下車後，司機發現自己的八達通不但沒有收到數十元車資轉帳，更被轉走200元，驚覺乘客坐「霸王車」之餘還損失200元。



油尖警區刑事部隨即接手調查，亦發現另外一宗發生於油尖警區的類似案件，相信是同一名男子以相同手法「霸王車」及轉走司機八達通錢包內的金錢。據了解，該男子當時在油尖旺區乘坐的士到目的地，需支付約40元車資，他同樣以沒有現金為由，聲稱要用八達通轉帳落司機的八達通卡來支付車費，惟司機其後發現八達通卡沒有收到40元車資，更被騙徒從中轉走400元。

警方經深入調查及分析後，昨日（6日）在油麻地區拘捕一名25歲的本地男子，他報稱倉務員，涉嫌以欺騙手段取得財產罪。警員在該名被捕男子犯案時身穿的衣服及一部手提電話，懷疑與案有關。該名男子已被暫控兩項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於5月17日在裁判法院提堂。

警方呼籲，市民應避免隨意給予他人八達通卡以作電子支付，並需每次確保收妥相關費用，以免騙徒有機可乘。警方指，如有司機遇到類似案件，請致電3661 2060與油尖警區刑事調查隊第五隊聯絡。