特首選舉｜譚耀宗：李家超獲中央信任　將提名參選及協助選舉工程

李家超及全國人大常委譚耀宗，今晨（7日）前後腳抵中環廣場。至中午近12時，譚耀宗離開現場時表示，將會提名李家超參選特首，並協助其選舉工程。譚又稱，十分支持李家超參選特首，亦會向其他選委推介，並指李家超已經得到中央的信任，為行政長官的合適人選，他會協助李家超參選及提名事宜等工作，之後會進一步交代。



「佢應該係得到中央嘅信任！」譚耀宗相信李家超是愛國愛港、得到中央的信任，這段時間會有宣傳工作，令更多人支持他，希望選舉委員會支持。他指，不清楚是否有其他人參選，只要有人符合資格及有足夠提名票可以參選。譚耀宗又稱，會協助李家超的選舉工程，目前等待中央批准請辭，有具體安排之後會通知大家。

譚耀宗透露，今早與李家超討論相關事宜，包括協助提名。「每個人都唔可以識哂所有嘢，有咁嘅心同承擔、有能力，同整個團隊積極配合就可以。」譚認為李家超曾經任職局長及司長，有好的經歷及經驗﹐而離開截止提名日期不長，5月8日就需要投票，選舉工程的時間很緊湊。譚耀宗表示，李的選舉辦公室初步設在中環廣場的辦公室。

李家超今早離開寓 所抵中環廣場



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李家超辭職參選特首，今晨（7日）李家超離開寓所抵中環廣場。至早上約9時20分，全國人大常委譚耀宗亦到中環廣場，他未有透露到場原因。譚耀宗表示支持李家超參選特首，相信他會團結各階層、做好防疫抗疫工作及改善民生等，「我相信佢能夠勝任，一定能夠做好！」譚耀宗指選舉報名期未過，他不清楚是否有其他人參選。