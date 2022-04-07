烏克蘭籍男子涉9度爆竊西九龍中小學被捕

疫情下全港學校提早在上月及本月放「暑假」，其間西九龍區發生多宗校園及地盤爆竊案。警方西九龍總區人員經深入調查後，鎖定一名涉案賊人，並於昨日（4月6日）下午在深水埗區埋伏，拘捕一名烏克蘭籍男子，相信他至少涉及區內9宗爆竊案，案中財物損失總值約17.3萬元。行動中，警方檢獲電孤打火機及摺刀，起回兩部失竊的電腦。



消息稱，被捕的22歲烏克蘭籍男子，持有香港身份證，他涉嫌爆竊、無牌管有槍械及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查，案件交由西九龍總區重案組跟進。

連環爆竊案件自上月中開始發生，西九龍總區刑事部留意到區內發生多宗學校及地盤爆竊案，相信賊人乘學校假期，潛入學校偷取財物，當中以電腦及電子器材等財物為主，亦有現金被盜去。人員經深入調查後，鎖定涉案賊人。

至周三下午，西九龍總區重案組人員在深水埗區進行埋伏，拘捕該名22歲烏克蘭籍男子。警方在其背包內檢獲一個電孤打火機及一把約18厘米長的摺刀。調查顯示，被捕男子至少涉及發生西九龍區內9宗爆竊案，損失財物總值約17.3萬元。警方亦在深水埗區內一間店鋪起回兩部懷疑被盜去的電腦。

警方因應疫情下學校提早放「暑假」，呼籲教職員應盡量避免存放貴重財物在校內，如必須存放財物在校內，亦需要加強相關保安措施，以免賊人有機可乘。