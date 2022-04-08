確診者感恩中央施援抗疫　讚隔離設施人員暖心

第五波疫情迅且猛，尤幸中央政府提供支援，在極短時間內在港建成6所社區隔離設施。雖有設施遭被部份入住人士損毀，但經工作人員迅速修整，設施得以再度使用。不少入住者看在眼內，對中央政府及時施援表示由衷感謝，亦對每日勞心勞力的保安局抗疫特遣隊人員的暖心行為，心存感激。入住者透過留言、拍攝短片感恩中央援港，並以短片向世人傳遞「疫境無情，人間有愛」的香港抗疫真相。



其中一條短片講述居港近6年的冉珍珍女士，與其子黃施哲3月23日確診。由於當時疫情仍嚴峻， 隔離設施非常緊張，本以為不會獲安排隔離，豈料當晚她和兒子獲安排入住洪水橋社區隔離設施，令她大為意外。

入住後母子同稱「仿如渡假」。拍攝那天午餐，恰巧有冉女士愛吃的沙薑雞，她見到即說，「好開心，像飛機餐一樣精緻。」之後她每天都為餐盒「打卡」留念。

她說，第五波疫情來勢洶洶，光靠香港難免手足無措，感謝中央短時間內替香港人興建多個社區隔離設施。她除感激中央之情，亦感謝香港政府的安排。

4月4日兒童節，社區隔離設施為入住兒童送上玩具、圖書讓他們挑選。冉女士的孩子施哲揀一套《了不起的中國人》書册，原因是看到中國人的發明感到自豪。今次確診後感恩中央的支援及醫護的照顧，他立志長大後希望成為醫生，治療更多人。

另一短片講述與兩位受託兒童與暫託家長許太，確診後入住粉嶺社區隔離設施的故事。許太與退休公務員的丈夫，早年成為暫託家長，協助社會福利署照顧特別需要的兒童。

許太入住粉嶺社區隔離設施前，擔心提供的食物不合小朋友口味。許太更帶來一批即食麵及零食。入住後許太發現食物能滿足特殊兒童的需要，居住環境清潔衛生，工作人員照顧周到，24小時熱線中心更是他們的好幫手。

安仔說：「有攞廁紙，零食好似餅乾、維他奶、檸檬茶。仲有玩具添。」 許太得知所入住的粉嶺馬適路社區隔離設施，是中央支援香港於短時間內建成，由衷感激中央。她又感謝工作人員：「喺裡面時，見到各員工都好辛苦，好想同佢哋講，辛苦晒！」