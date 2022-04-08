入境處一連兩日打擊非法勞工　拘6黑工及1僱主

入境處於周三（6日）起一連兩日在全港各區展開代號「光影行動」及「曙光行動」的反非法勞工行動，入境處特遣隊人員搜查81個目標地點，包括食肆集中區、食品檔、裝修中單位及餐廳，共拘捕2男4女懷疑非法勞工，年齡介乎27至36歲，當中2男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外一名62歲男僱主因涉嫌聘用非法勞工被捕。



入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人警告根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

發言人又重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。