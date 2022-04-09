警連搗多間違規酒吧、按摩店及派對房間　4人被捕　103人被罰款

警方接連搗破違反防疫條例的娛樂場所，多人被罰款。其中昨（8日）晚約11時半，油麻地分區特遣隊在南京街發現一間酒吧違規營業。行動中，姓梁（35歲）男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，正被扣查；36男19女（19至57歲）酒客，亦涉違反第599F章被罰款。



而今日（9日）凌晨約2時，油尖警區反三合會行動組亦揭發尖沙咀金馬倫道一間酒吧違規營業。姓梁（26歲）男負責人及姓陳（28歲）男職員，同涉違反第599F章被捕，正被扣查；14男12女（20至43歲）酒客，亦涉違反第599F章被罰款。

此外，尖沙咀分區雜項調查隊昨晚亦突擊搜查區內派對房間，發現漆咸道南27A號一間派對房間懷疑違規營業，姓麥（38歲）男負責人亦涉違反第599F章被捕，正被扣查；8男6女（27至49歲）顧客，同涉違反第599F章被罰款。

至於油麻地分區雜項調查小隊，昨晚則發現區內一間按摩場所違規營業，姓蔡（65歲）男負責人涉嫌違反第599F章被捕，正被扣查；場內5男3女（38至66歲）被罰款。