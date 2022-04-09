南丫發電廠機器噴火花　47歲男工燒傷送院

今（9日）晨11時許，一名47歲姓何男工在南丫發電廠內操作輸送帶期間，突然電線冒煙噴出火花，何閃避不及燒傷頭部、上半身及手部，同事見狀報警，救護人員到場，把傷者送往瑪麗醫院救治，警方正調查意外原因。

