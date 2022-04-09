南丫發電廠爆炸　一工人燒傷送院

撰文：羅敏妍
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今（9日）晨11時許，一名工人在南丫發電廠工作期間，突然發生爆炸，該工人閃避不及燒傷，同事見狀報警，救護人員到場，把傷者送往瑪麗醫院救治，警方正調查爆炸原因。

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