警新蒲崗搗非法賭檔拘4人　檢42萬元賭款及籌碼

黃大仙警區人員根據線報及經深入調查後，昨（9日）晚10時許展開代號「勇爵」行動，突擊搜查新蒲崗一個工廈單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。



行動中，人員拘捕一名45歲姓張本地女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例）》（第599G章）被捕；另外，兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎26歲至56歲，則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。

同時，單位內7名本地男子及7名本地女子，年齡介乎18歲至76歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

行動中，人員檢獲兩張百家樂枱、約120副撲克牌、約11萬賭款、面值約31萬的籌碼、6部電視屏幕及10個閉路電視鏡頭。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年；任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為5萬元及監禁9個月，市民切勿以身試法。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。