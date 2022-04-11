警新界反罪惡行動　截逾400人揪出3名通緝男　26人無戴口罩被罰款

警方指，新界北總區反三合會行動組聯同總區刑事部、機動部隊、新界北總區衝鋒隊及各警區人員於4月9日至10日進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡及反三合會行動。行動中，人員於新界各處進行反罪惡巡邏，並於各區主要道路設立35個路障及於各區黑點截查可疑人士，人員共搜查超過400人，當中發現3名本地男子，年齡介乎32至42歲，為通緝人士。據了解，當中兩人為無交罰款，另一人則涉及一宗襲擊案。巡邏期間，人員亦發現有人涉及違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）條例》（第599G章）及 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），共發出26張定額罰款通知書。



此外，人員在大埔安富道2號搗破一個懷疑非法賭檔，並檢獲兩張麻雀枱及約900元賭款。行動中，人員拘捕一名67歲姓蘇女子涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。另外，2名本地男子及1名本地女子，年齡介乎61至70歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人各被控一項「在賭博場所內賭博」罪，而該名姓蘇女子亦加控一項「經營賭博場所」罪，案件將於5月下旬在粉嶺裁判院提堂。