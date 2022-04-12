疫情｜隔離營關顧少數族裔　齋戒月兩時段送餐　保安局派傳單宣傳

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，早前政府加建社區隔離設施，惟非華裔人士對設施所知有限，不免害怕入營。原來隔離設施內既有多種食物選擇，亦按不同種族文化需要提供翻譯。適逢一個月的伊斯蘭教齋戒月，營內每日更特設兩時段送餐；而洪水橋社區隔離中心就成為非華裔人士集中入住的設施。當局周日（10日）向非華裔人士派發傳單，以便他們了解一旦確診，可放心入住隔離中心。



因應不同種族人士的文化差異，以及溝通上可能出現的問題，現時洪水橋社區隔離中心成為唯一專門照顧非華裔人士需要的隔離中心，確診的非華裔人士將會集中安排入住該中心，方便照顧。

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本周日，保安局抗疫特遣隊人員聯同九龍清真寺暨伊斯蘭中心總教長穆光明，到九龍公園及重慶大廈，派發有關社區隔離設施的傳單。傳單圖文並茂並印有少數族裔語言（包括烏都語、印尼語、菲律賓語及英語），內容主要是向非華裔人士解釋，毋須擔心入住社區隔離設施。當中除了介紹社區隔離設施內的住宿房間，亦指出有多種食物選擇，包括素食、清真食品等，甚至有茶點小食滿足入住者的需求。

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在隔離設施內，有工作人員會按入住者的不同種族文化，提供翻譯和各項支援。醫院管理局亦提供即時健康諮詢及協助。同時設施內提供《可蘭經》，並在房間標示聖城方向，方便教眾祈禱。在4月3日至5月2日伊斯蘭教齋戒月期間，工作人員會配合封齋和開齋的時間，每日安排兩個特定時間送餐，分別為凌晨3時及晚上7時前，並盡力確保所有食物新鮮及保持適當溫度。

至昨日（11日），穆光明聯同香港回教信託基金總會代表等，到訪洪水橋社區隔離設施，了解當中設施，並向在場工作人員致謝。