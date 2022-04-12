西灣河女童被單車撞傷　家長網上發文追究　2000元醫藥費換刪文

一名女童上周在鯉景灣公園被一名踩單車的男童撞傷，導致眼睛嚴重瘀腫，女童的母親要求男童家長承擔部份醫療費，惟對方不作理睬。女童母親遂在網上公開事件，網民紛紛指責男童家長不負責任，建議報警處理。帖文發布後，男童家長終主動聯絡，表示願意賠償不多於2000元的醫藥費，但要求女童母親即時刪文，並指日後如在媒體再次發佈與事件有關的言論，他們便不會履行賠償及保留一切法律追究的權利。女童的母親形容對方的回應令人失望，已聯絡律師跟進，更希望不會有下一個小孩遭受同樣的傷痛。



受傷女童的母親上周四（7日）在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文指，4月4日其女兒在鯉景灣公園被一名踩單車、年約4歲的男童撞傷，她形容當時單車速度很快，其女兒從地上起來時，眼袋位置已鼓起一個腫塊。由於女兒受傷位置離眼睛太近，而且公園禁止踩單車，其丈夫於是報警處理，以免有下一位小孩遭受同樣的傷害。警察到場後表示可以向男童一方發出告票，以便他們日後提出民事索償。惟女童的母親認為，男童並非有意為之，只希望女兒沒事，故決定息事寧人，但亦與男童的母親交換電話，方便聯絡。

受傷女其後到養和醫院門診求醫，醫生轉介她到眼科檢查。女童的母親表示，意外發生後男童的母親從未表示慰問，直到她嘗試與對方聯繫，要求對方承擔部份醫藥費，惟對方非但沒再理睬，反將其電話封鎖，「消失得無影無蹤」。女童的母親不值所為，於是在社交平台公開事件，網民反應熱烈，紛紛指責男童的家長不負責任，更建議報警處理。

女童的母親事隔數小時，再發文更新最新情況，她指帖文發布後，終獲男童的家長主動聯絡，但對方要求她即時刪除相關帖文，始願意承擔到「養和醫院一次門診及養和專科眼科醫生兩次檢查的合理費用的一半金額（不包括手術及住院費用，另養和專科眼科檢查合理費用不多於$2000）」。此外，對方更表示如不按時刪文或日後再在媒體上發布相關事件的言論，他們便不會履行賠償，並保留一切法律追究的權利。

女童的母親直言：「對於這樣的訴求，我是要馬上答應還是應該苦笑兩聲？」她續指，由一開始只希望對方承擔一部份醫費用，以及承擔他們應負的責任，做小朋友的榜樣，但卻事與願違。她形容對方的回應和態度令人非常失望。最後她表示已聯絡相關律師跟進事件，希望不會有下一個小孩遭受同樣的傷痛。