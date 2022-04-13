25歲女墮假冒官員電騙失230萬　警酒店房拘男疑犯再揭另一受害人

再有市民不慎誤墮假冒內地官員電騙案，一名25歲女子接獲騙徒電話被指涉及一宗案件，多次經網上轉帳共約230萬元予騙徒，又應對方要求入住酒店、長時間保持視訊通話以切斷與親友聯絡。警方經調查後於油麻地一酒店拘捕一名22歲男子，並於房間發現另一名被騙約63萬元的男受害人。



警方於4月6日接獲報案，指一名25歲女子接獲假冒內地官員電話，對方訛稱她涉及一宗案件並需要接受調查；騙徒更偽造文件，例如拘捕令等，令受害人信以為真。期間騙徒多次要求受害人以網上轉帳交錢、交出銀行登入資料，及以手機自拍以證明其清白，又指示受害人轉移位置，包括入住酒店，並要受害人長時間與騙徒保持視訊通話，以切斷她與家人或朋友的聯絡。事件中，受害人被騙取共約230萬元。

警方調查發現一名男子涉嫌協助騙徒接觸受害人，迅速鎖定該名男子並於周一（11日）進行拘捕行動。警方於油麻地一酒店房間內拘捕該名22歲姓彭涉案男子，並在同一房間內發現另一名64歲受害男子，該受害人被騙徒以類似手法騙取約63萬元。被捕男子已被控兩項「以欺騙手段取得財產」罪，案件於今日（13日）上午在粉嶺裁判法院提堂，被告須還押至6月8日候訊。

警方呼籲市民，騙徒會用非法途徑取得受害人的個人資料，即使來電者能提供個人資料，並不代表來電者為執法人員；而騙徒有機會假扮任何身分出現，市民切勿交出銀行帳戶號碼及網上理財密碼予任何人，及切勿將金錢存入陌生人的帳戶；市民應該提醒親友或家傭以上的防騙貼士，並多加留意身邊親友，尤其長者的異常舉動，例如突然使用智能電話、長時間與陌生人傾談電話，而且神情驚慌，或突然轉用網上理財服務等，以上為長者墮入電話騙案的徵兆。如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。