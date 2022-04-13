深水埗受傷男子遭綁手腳棄街頭　疑涉追債搶車案中案

深水埗今日（13日）清晨一名中年男子被發現於街頭雙手遭綁住，頭及面部受傷，消息指警方經調查後，相信事件疑涉及暴力追債、偷車及襲擊，男事主事前駕駛私家車，突然被兩至三名疑兇登車襲擊及綑綁手腳，最後被棄於一間車房。警方正追緝涉事兇徒。



事發今晨5時許，警方接獲一名保安員報案，指發現一名48歲姓王男子，在深水埗欽州街與通州街交界受傷，雙手遭綁住。救護員到場為男事主作檢查，他眼、頭部及面受傷，雙手亦有被繩勒過的傷痕，幸仍清醒，被送院治理。警方介入調查，據知男事主並無財物損失。

消息指，男傷者有欠債紀錄，他報稱較早時駕駛朋友的私家車由深水埗往旺角，當停車在路口等交通燈時， 突然有兩至三名不知名男子登上其車向他施襲，並且用電線將他雙手及左腳綁住。男事主感到一片混亂，最後發現自己身在深水埗欽州街8號一車房，其友人的私家車不知去向，他於是離開車房並向沿途遇到一名保安員求救。

據了解，由於男事主仍於醫院留醫，警方仍在調查男事主當時駕駛的私家車去向、欠債情況等，案件暫列非法禁錮及襲擊致身體傷害，由深水埗刑事調查隊第3隊跟進，暫未有人被捕。