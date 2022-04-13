華富邨社區中心女職員暈倒　昏迷送院搶救

撰文：凌逸德
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今日（13日）傍晚近6時，香港仔華富邨華景樓一社區中心內，一名34歲歐女職員突然暈倒，同事見狀大驚連忙報警。女事主其後由救護車送往瑪麗醫院治理，她送院時昏迷。警方正調查事件原因。

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