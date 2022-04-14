油麻地平治撞低3人　逃走期間撼的士　至尖沙咀自炒司機倒地昏迷

油麻地發生恐怖車禍。凌晨約1時20分，據報一輛平治房車，駛至德興街時突然剷上行人路，撞低2男1女，隨即加速逃走。其他市民見狀代為報案，多輛救護車趕至現場，發現其中1名男子倒地半昏迷，另外1男1女則傷勢較輕，其中女傷者情緒激動。傷者事後由救護車先後送院治理。



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據了解，該輛平治隨後駛至柯士甸道與彌敦道交界、近尖沙咀警署燈口時，突然撞向一輛正在等燈之的士，的士車尾損毀，司機受傷，稍後由救護車送院。

及至約5分鐘後，該輛平治房車，被發現在柯士甸道近漆咸道南自炒，車頭及車身嚴重損毀、氣袋彈出，期間掃毀一棵樹、一個指示路牌和撞及一條燈柱，柱身並沒有塌下，但燈罩卻跌落地面。至於該車的1男司機及1男乘客，據報在距離車禍現場約100米外被發現，其中1名相信是司機的男子，倒臥血泊中重傷昏迷，男乘客則仍有知覺。救護車事後將兩人送院。

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據了解，事發前懷疑有人因故，與友人發生爭執，雙方均有飲過酒。期後有人離去，並駕駛平治房車離開上址，隨即發生上述事件。據知司機與該2男1女傷者相識。警方正調查事件來龍去脈，並正釐清車撞人事件屬意外抑或故意。由於司機仍陷昏迷，暫仍未得悉事發時是否有飲過酒。



警方指，據報，涉事私家車沿油麻地德興街往佐敦道行駛，當駛至德興街9-10號對開時，私家車懷疑失控並撞到行人路上的兩男一女。私家車其後繼續沿柯士甸道往尖沙咀方向行駛，當駛至尖沙咀柯士甸道及彌敦道交界時，私家車懷疑撞向一輛的士，其後再沿柯士甸道往尖沙咀方向行駛，私家車其後撞向一路牌並停下。

人員接報到場，於德興街9-10號發現3名被撞傷的兩男一女，他們分別41、43及68歲，其中68歲姓吳男子頭部受傷，其餘兩人則為手腳傷，清醒分別被送往伊利沙伯醫院及瑪麗醫院治理；於柯士甸道及彌敦道交界則發現60歲姓何男的士司機，他胸痛，清醒被送往伊利沙伯醫院治理；於地點地點柯士甸道及漆咸道南交界，則發現39歲姓馮私家車男司機、及41歲姓溫私家車男乘客，馮男昏迷送往伊利沙伯醫院治理，溫男手傷及胸痛，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。