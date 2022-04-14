油麻地平治撞低4人　逃走期間撞的士　至尖沙咀自炒司機倒地昏迷

油麻地發生恐怖車禍。凌晨約1時20分，據報一輛平治房車，駛至德興街時突然剷上行人路，撞低2男2女，隨即加速逃走。其他市民見狀代為報案，多輛救護車趕至現場，發現其中1名男子倒地半昏迷，另外1男2女則傷勢較輕，其中1名女傷者情緒激動。傷者事後由救護車先後送院治理。



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據了解，該輛平治隨後駛至柯士甸道與彌敦道交界、近尖沙咀警署燈口時，突然撞向一輛正在等燈之的士，的士車尾損毀，司機受傷，稍後由救護車送院。

及至約5分鐘後，該輛平治房車，被發現在柯士甸道近漆咸道南自炒，車頭及車身嚴重損毀、氣袋彈出，期間掃毀一棵樹、一個指示路牌和撞及一條燈柱，柱身並沒有塌下，但燈罩卻跌落地面。至於該車的1男司機及1男乘客，據報在距離車禍現場約100米外被發現，其中1名相信是司機的男子，倒臥血泊中重傷昏迷，男乘客則仍有知覺。救護車事後將兩人送院。

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據了解，事發前懷疑有人因故，與友人發生爭執，雙方均有飲過酒。期後有人離去，並駕駛平治房車離開上址，隨即發生上述事件。警方正調查事件來龍去脈，並正釐清車撞人事件屬意外抑或故意。由於司機仍陷昏迷，暫仍未得悉事發時是否有飲過酒。