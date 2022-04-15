警荃灣破派對房間　灣仔搗樓上酒吧　兩負責人被捕客人遭罰款

警方於昨晚（14日）先後於荃灣及灣仔，破獲正在營業的派對房間及樓上酒吧，兩名負責人被捕，多名客人涉限聚令被罰款。



警方表示，荃灣警區雜項調查隊於昨晚（14日）突擊巡查荃灣區內多間派對房間，發現一間位於沙咀道364至366號的私人處所，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章)。行動中， 人員拘捕一名26歲本地女負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），被捕人獲准保釋候查。另外， 2名本地男子及5名女子，年齡介乎25至35歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。

此外，灣仔警區反三合會行動組聯同港島反三合會行動組，昨晚（14日）於區內展開代號「五角」行動的反罪惡行動，針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。人員巡查期間，發現謝斐道485號一樓上酒吧正在營業，酒吧內一名28歲姓黃本地女負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。另外，在場的10男2女顧客，年齡介乎21至59歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方稱，根據法例要求，禁止在任何私人處所進行多户聚集。如有多户聚集進行，參與該聚集的人、組織該聚集的人或擁有、控制或營運進行該聚集的處所及明知而容許該聚集進行，一經定罪最高刑罰為罰款港幣5萬元及監禁半年。因此人員已拘捕有關負責人。