東涌電單車撼貨車　鐵騎士受傷送院

撰文：凌逸德
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今(15日)晨7時41分，東涌松滿路7號滿東邨停車場對開，一輛貨車與一輛電單車發生相撞，鐵騎士人仰車翻倒地受傷。救援人員接報到場，即場替傷者初步敷治，戴上頸箍固定頭部後送院治理。

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