八鄉路邊有草起火　消防將火救熄

撰文：羅敏妍
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今（15日）早上10時許，警方接獲報案指，八鄉元崗村對開空地有草起火，火場面積約10米乘10米，消防到場將火救熄。火警中無人受傷，現場冒出大量濃煙，據悉現場有數個火種。警方正調查案件。

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