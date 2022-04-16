警連搗多間違規處所及跨家庭聚會　6人被控或被捕　70人被罰款

警方接連搗破違規場所。尖沙咀分區雜項調查隊聯同食環署人員，昨日（15日）巡查區內多間食肆，發現3間位於諾士佛臺的餐廳涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。其中2男4女（26至37歲）沒有掃描「安心出行」；13男3女（24至43歲）則多於2人一枱，他們全被罰款。至於姓梁（32歲）女負責人、姓鄭（28歲）及姓萬（26歲）男負責人，會由食環署人員檢控。同時，1名男子於禁煙範圍內吸煙，違反吸煙（公眾衞生）條例被罰款。



此外，港島總區反三合會行動組、聯同灣仔警區重案組，昨晚亦展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」及「五角（PENTAGON）」行動，針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並發現灣仔謝斐道415號一間「樓上吧」違規營業。姓許（44歲）負責人涉嫌違反第599F章被捕；10男9女顧客（31至54歲）亦涉違反第599F章被罰款。

而觀塘警區特別職務隊昨晚則展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）」行動，突擊搜查區內多處，分別在成業街19至21號、開源道45號兩工廈單位內，合共發現15男8女（20至41歲）進行跨家庭聚會，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被罰款。而開源道單位一名姓曾（28歲）男租戶，涉嫌違反第599G章被捕，正被扣查。

至於昨晚約10時，油麻地分區雜項調查隊則在永星里2A號閣樓，發現一間派對房間違規營業。姓秦（26歲）男負責人涉嫌違反第599F章被捕；2男2女（25至34歲）亦涉違反第599F章被罰款。