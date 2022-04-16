警灣仔、尖沙咀巡查酒吧揭違規營業　拘2負責人及票控23酒客

港島總區反三合會行動組聯同灣仔警區反三合會行動組今日（16日）在區內繼續展開代號「犁庭掃穴」及「五角」的反罪惡行動，針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒餐飲業務負責人及市民嚴格遵從防疫規例。人員發現灣仔霎東街15號一間樓上酒吧於晚上6時後仍然營業，一名32歲姓鄧男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。另外，酒吧內13男4女顧客，年齡介乎22至61歲，涉嫌違反第599F章規例被發出定額罰款通知書。



港島總區及灣仔警區人員已連續三日（14至16日）採取行動，至今已發現4個位於灣仔銅鑼灣的餐飲處所違反相關防疫規定，合共拘捕4名餐飲處所負責人及一名職員，及向相關顧客發出共54張定額罰款通知書。

警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守相關防疫規例，協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。警方亦會在疫情期間繼續加強巡查及果斷執法。

另外油尖警區反三合會行動組人員今晚（16日）約7時半於區內展開代號名為「松塔」的行動，突擊搜查諾士佛台一號一樓上酒吧，發現該酒吧違規營業。經調查後，人員在上址拘捕一名31歲姓林男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）現正被扣留調查。另外，酒吧內3男3女顧客，年齡介乎24至48歲，則涉嫌違反第599F章規例被發出定額罰款通知書。其中一名45歲姓賴男顧客，經調查後發現是被通緝人士，亦正被扣留調查。