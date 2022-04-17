警火炭冚百家樂賭檔　男負責人及11賭客被捕及票控

沙田警區反三合會行動組昨日（16日）在區內展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動。行動中，人員搗破一間懷疑非法賭博場所，共拘捕12人。警員根據線報及深入調查後，突擊搜查一個位於坳背灣街26號至28號一單位，發現一個懷疑非法百家樂賭場，並拘捕一名50歲姓洪本地男負責人，涉嫌「經營非法賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。單位內另外7名本地男子及4名本地女子，年齡介乎23至71歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。



行動中，人員檢獲約37萬元籌碼、約9萬元現金，兩張百家樂賭枱及大量賭具。所有被捕人現正被扣留調查。

此外，沙田警區特別職務隊聯同沙田分區特遣隊人員，在區内進行打擊違規派對房間行動，突擊搜查沙田區內多個處所，期間在坳背灣街發現兩個單位內有多人聚會，共11男3女，年齡由20至33歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方於火炭搗破非法賭檔，賭檔男負責人及11賭客被捕及被票控。（警方圖片）