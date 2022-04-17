警荃灣工廈冚無牌酒吧　檢烈酒及一把牛肉刀　兩人被捕

新界南反三合會行動組根據線報及深入調查後，聯同警察機動部隊昨晚（16日）11時50分進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查荃灣白田壩街一個工業大廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，人員拘捕一名21歲男負責人及一名24歲女職員，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。

另外，場所內14男6女，年齡介乎15至28歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人士現正被扣留調查。

行動中，人員檢獲22支烈酒、12支紅酒以及一批酒吧設備，並在場所內搜出一把牛肉刀。

警方強調，「無牌售賣酒類飲品」和「藏有攻擊性武器」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，後者一經定罪最高可判罰款5,000元及監禁兩年；而市民於無領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，市民切勿以身試法。

警方亦呼籲市民現正處於疫情嚴峻時期，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。